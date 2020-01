Zuckersüßer Schnappschuss! Schauspielerin Ellen Pompeo (50) ist eine richtige Powermutter. Mit ihrem Ehemann Chris Ivery, dem sie 2007 das Jawort gab, hat sie inzwischen drei wundervolle Kinder. Nach den Töchtern Sienna May und Stella Luna (10) vervollständigte die Familie ihr Glück mit ihrem Sohn Eli Christopher. Die hübsche Brünette gewährt ihren Fans allerdings nur selten einen Blick auf ihre Kids. Trotzdem schafften es Fotografen jetzt, einen innigen Moment zwischen der 50-Jährigen und ihrem Sohnemann einzufangen!

Paparazzi erwischten Ellen am vergangenen Donnerstag mit dem kleinen Eli in Studio City. Ihren niedlichen Sprössling trug sie dabei auf dem Arm und gab ihm einen liebevollen Kuss auf die Stirn. Das Mutter-Sohn-Gespann war in einem sehr lässigen Outfit unterwegs: Die Grey's Anatomy-Darstellerin trug einen blauweißen Trainingsanzug und passend dazu weiße Sneaker. Ihre Haare band sie zu einem Zopf, und eine Sonnenbrille vervollständigte ihren Look. Eli bezauberte in einer schwarzen Kombi aus Pullover und Jogginghose.

Nicht nur ihre zweite Tochter Sienna, sondern auch Eli soll von einer Leihmutter zur Welt gebracht worden sein. Bei der Erziehung des Kleinen holte sich Ellen zunächst von einer Nanny Unterstützung. "Ich habe die beste Säuglingsschwester, Jackie. Sie hilft mir. Ich könnte ohne sie nicht zurechtkommen, da ich lange Arbeitstage habe und Hilfe brauche, um mich um mein Baby zu kümmern", offenbarte sie kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes.

ROMA / MEGA Ellen Pompeo mit Sohn Eli Christopher in Studio City

ROMA / MEGA Ellen Pompeo mit Sohn Eli Christopher, Januar 2020

ROMA / MEGA Ellen Pompeo mit Sohn Eli Christopher in Kalifornien

