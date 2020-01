Was für eine Überraschung! Seit 2015 ist Cameron Diaz (47) glücklich mit Benji Madden (40) verheiratet. Viele Details zu ihrem Liebesleben gab das Pärchen der Öffentlichkeit allerdings nicht preis. Doch nun verkündeten beide die Nachricht, auf die viele Fans der Schauspielerin und des Musikers sehnlichst warteten: Sie sind still und heimlich Eltern einer kleinen Tochter geworden. Doch süße Babyfotos wird es zukünftig nicht geben!

Die Neu-Eltern gaben die Neuigkeit auf Camerons Instagram bekannt. Neben den Namen der kleinen Prinzessin, die auf Raddix Madden hört, teilten sie noch eine andere Botschaft mit." "Wir werden keine Bilder posten oder weitere Details mitteilen, außer der Tatsache, dass sie wirklich sehr süß ist!, ließen sie ihre Community wissen.

Den Grund gaben der "Verrückt nach Mary"-Star und der Good Charlotte-Gitarrist ebenfalls an. "Wir haben einen starken Instinkt, die Privatsphäre unserer Kleinen zu schützen", verrieten sie. Doch wie gefällt euch der Name Raddix Madden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / benjaminmadden Benji Madden und Cameron Diaz, August 2015

Anzeige

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com/ Action Press Cameron Diaz und Benji Madden

Anzeige

Instagram / benjaminmadden Benjamin Madden und Cameron Diaz, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de