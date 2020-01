Heißer Start ins neue Jahr! Amber Rose (36) ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen – sie zeigt gerne, was sie hat. Und für ein perfektes Äußeres tut das Model einiges: So unterzog sie sich sechs Wochen nach der Geburt ihres Sohns im Oktober einem sogenannten Mama-Makeover, einer rundum Operation, in der alle Körperregionen gestrafft werden. Und das Resultat stellt sie jetzt zur Schau: An Silvester besuchte sie im Leoparden-Einteiler eine Neujahrsparty!

An der Seite ihres Freundes Alexander Edwards lichteten unzählige Paparazzi die 36-Jährige in einem gewagten Fummel ab. Der Leo-Overall war so eng wie eine zweite Haut und brachte ihre berühmten Kurven damit perfekt zur Geltung. Ihre nackten Schultern gaben dazu noch eine freie Sicht auf ihre unzähligen Tattoos. Zu dem auffälligen Jumpsuit kombinierte Amber an diesem Abend schwarze High Heels und eine schwarze Tasche.

Der Vater ihres neugeborenen Sohns Slash Electric war dagegen eher schlicht unterwegs – der Musikproduzent trug eine schwarze zerrissene Jeans und kombinierte dazu einen schwarzen Sweater. Nur sein Markenzeichen, nämlich die knallgrünen Haare, war wie immer ein absoluter Blickfang.

