Fließt zwischen Jasmin (41) und Willi Herren (44) doch böses Blut? Die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten hatten erst vor wenigen Wochen ganz überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Trotzdem verbrachten sie die Weihnachtsfeiertage gemeinsam – ein Beweis, dass sie sich noch immer gut verstehen. Aber jetzt teilte die Blondine ein Foto von einer großen Sammlung Leckereien, während ihr Noch-Ehemann auf Diät ist – vielleicht eine kleine Provokation?

Willi war am vergangenen Donnerstag erstmals bei "Rosins Fettkampf" zu sehen. Schon vor Monaten hatte der Musiker angekündigt, seine Extra-Pfunde in der Abnehm-Show von Sternekoch Frank Rosin (53) loswerden zu wollen. Jasmin scheint die Sendung vor der heimischen Mattscheibe verfolgt zu haben. In ihrer Instagram-Story verriet sie: "Heute Abend Kabel Eins, die Chips stehen schon bereit! Ich freu mich." Und tatsächlich wenig später teilte sie ein Foto, dass den üppigen Vorrat an Snacks zeigt, den sie und ein paar Freunde offenbar während der Ausstrahlung verputzen wollen. Etwa ein kleiner Seitenhieb? Immerhin muss Ex Willi momentan auf Kalorien verzichten. Aber immerhin scheint sie hinter seinem TV-Auftritt zu stehen und sie muss ja auch nicht auf ihre Linie achten.

Ob sie die erste Folge gemeinsam geguckt haben? Jasmin erklärte nämlich auch, dass sie momentan noch zusammen wohnen. Das soll sich aber bald ändern. "Wir sind aber gerade dabei auszuziehen", betonte das TV-Gesicht. Vermutlich werden die beiden sich dann jeweils eine eigene Wohnung suchen.

Getty Images Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

© Kabel Eins / Willi Weber Willi Herren, Frank Rosin und Rebecca Siemoneit-Barum bei "Rosins Fettkampf"

Facebook / Jasmin Jenewein Jasmin Jenewein, ehemalige Nackt-Sängerin

