2019 veränderte sich das Leben von Mario Pohl grundlegend: Im vergangenen Jahr nahm der Unternehmer an der Abnehm-Show The Biggest Loser teil und verlor währenddessen insgesamt 101,4 Kilogramm. Damit reduzierte der damals 39-Jährige sein Startgewicht von 196,1 auf 94,7 Kilogramm. Dank dieses Erfolgs sahnte er schließlich auch den Gewinn in Höhe von 50.000 Euro ab. Auf dem Weg dahin begleiteten ihn die anderen Teilnehmer des TV-Formats. Und zu einigen Kandidaten hat Mario immer noch Kontakt!

Gegenüber Promiflash plauderte der Show-Gewinner aus, dass es immer wieder Treffen mit den einstigen Mitstreitern gebe. "Ganz besonders habe ich mich über den Besuch von Jens-Patric, Melanie und Ercan zu meinem 40. Geburtstag gefreut. Jenny und Julian konnten aus beruflichen Gründen leider nicht kommen", erzählte Mario. Sie würden versuchen, hin und wieder miteinander zu telefonieren und sich zu besuchen, wenn sie in der Nähe seien. Außerdem würden sie sich ab und zu bei Charity-Veranstaltungen begegnen.

Auch "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin (47) hat noch mit einigen ehemaligen Teilnehmern aus der Sendung Kontakt – so zum Beispiel mit Alex, Jan, Julian, Saki, Christos und Ercan. "So eine gemeinsame Zeit schweißt natürlich zusammen", sagte der 47-Jährige im Promiflash-Interview. Und wie sieht es bei Camp-Chefin Christine Theiss (39) aus? "Das sind so viele, dass ich das gar nicht aufzählen kann. Es ist ja heutzutage kein Problem über soziale Medien Kontakt zu halten und ein paar wenige haben auch meine Handynummer."

Instagram / mario_thebiggestloser2019 Mario und Jenny, bekannt aus "The Biggest Loser"

Instagram / mario_thebiggestloser2019 Julian und Mario aus der zehnten Staffel von "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Petra Arvela, Christine Theiss und Ramin Abtin, bekannt durch "The Biggest Loser"

