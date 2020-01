Es geht wieder los! Am Sonntag beginnt die elfte Staffel von The Biggest Loser. Im neuen Camp auf der griechischen Insel Naxos möchten die abnehmwilligen Kandidaten viele Ziele erreichen: Sie möchten ihre überflüssigen Pfunde loswerden und dafür ein neues Lebensgefühl erlangen. Am Ende winkt für einen Teilnehmer sogar ein Preisgeld von 50.000 Euro. Aber wie hält man in der Show am besten durch? Worauf muss man achten? Einer, der es wissen muss, ist Mario Pohl – der Vorjahressieger von "The Biggest Loser".

Sein wichtigster Tipp: "Stellt eure Gesundheit an die erste Stelle!" Er habe seinen Körper und seine Gesundheit immer als wichtigstes Gut angesehen. Man müsse zwar seine Grenzen überschreiten, aber nicht um jeden Preis, wie er gegenüber Promiflash erklärt: "Jeder der den Schritt gewagt hat sich zu bewerben und die Chancen nutzt, welche ihm oder ihr geboten werden, gewinnt: Ihr gewinnt Lebenszeit, Lebensqualität, Lebensfreude. Das kann euch keiner nehmen."

Im Interview zog er auch ein Fazit aus seiner eigenen Teilnahme an der Show. "Es war das Krasseste, was ich bisher erleben durfte. Seitdem achte ich darauf, das Gelernte umzusetzen. Im Alltag fällt es nicht immer leicht, die richtige Ernährung beizubehalten und viel Sport zu treiben", gab er offen zu. Aber sein neues Körper- und Lebensgefühl habe er dennoch bewahren können.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020 um 16:30 Uhr auf Sat.1, danach immer sonntags um 17:30 Uhr.

