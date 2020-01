Was für ein romantischer Liebes-Beweis von Emily Ratajkowski (28)! Im Februar feiert das Model mit seinem Ehemann Sebastian Bear-McClard (32) bereits den zweiten Hochzeitstag. Viele Details über die Ehe der Beauty und des Schauspielers sind nicht bekannt – Worte bedarf es aber auch gar nicht, um zu erkennen, wie viel Liebe zwischen den beiden ist. Denn Emily trägt sogar eine Kette mit einem Bild von sich und ihrem Schatz!

Die Schauspielerin wurde am Donnerstagmorgen in New York bei einem Spaziergang von Paparazzi abgelichtet. Total entspannt schlenderte die Beauty mit Jogginghose, Sneaker und einer Oversize-Bomberjacke durch die Straßen der Großstadt. Bei diesem unauffälligen Look blieb ein ganz besonderes Schmuckstück an ihr fast unbemerkt: Um ihren Hals trug die 28-Jährige eine Goldkette mit einem Portrait-Bild von sich und ihrem Mann – umfasst von einem runden, diamantbesetzten Rahmen.

Ob es sich dabei um ein Geschenk von Sebastian handelt oder ob Emily die Kette selbst anfertigen ließ, ist nicht bekannt. Offenbar scheint die Laufsteg-Schönheit die Kette jedoch gar nicht mehr ablegen zu wollen – auch auf einem neuen Instagram-Foto präsentiert sie das Goldstück.

Elder Ordonez / SplashNews.com Emily Ratajkowskis Liebeskette

Zuma / SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski in Los Angeles, Dezember 2019

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

