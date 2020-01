Janet Jackson (53) könnte kaum glücklicher sein! Im Jahr 2017 wurde die Sängerin zum ersten Mal Mutter und brachte mit Ex-Mann Wissam Al Mana (45) ihr Wunschkind zur Welt: Söhnchen Eissa ist der ganze Stolz des Superstars! Im Netz teilt die Beauty regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag – ihren Nachwuchs bekommt die Community allerdings selten zu Gesicht. Zum dritten Geburtstag ihres Sprösslings meldete sich die Schönheit jetzt mit einem emotionalen Post!

Am vergangenen Freitag schwelgte die "Made For Now"-Interpretin besonders in Erinnerungen: "Heute vor drei Jahren hat Gott mich im Alter von 50 Jahren mit dem größten Geschenk gesegnet. Mein Baby", schrieb Janet via Instagram. Dazu postete die Schwester des verstorbenen King of Pop eine Aufnahme ihres damaligen Babybauches. "Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Mama liebt dich mehr als alles andere auf dieser Welt!", gratulierte sie Klein-Eissa zum Ehrentag.

Nur drei Monate nach der Geburt ihres Kindes trennte sich Janet von ihrem Partner, einem zehn Jahre jüngeren arabischen Geschäftsmann. Seitdem sorgt sich die berufstätige Single-Mama allein um den dreijährigen Knirps: "Ich habe keine Nanny, ich mache alles selbst", verriet die 53-Jährige gegenüber Stellar. Von ihren Freunden werde die Künstlerin dafür sogar als Superwoman betitelt!

Instagram / janetjackson Janet Jackson mit Baby Eissa

Getty Images Wissam Al Mana und Janet Jackson im Februar 2013

Instagram / janetjackson Janet Jackson im November 2019

