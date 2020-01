Ist an dem Zickenkrieg zwischen Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (38) wirklich etwas dran? Bereits seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte, dass das Verhältnis zwischen den beiden Royal-Damen ziemlich angespannt sein soll. Unter anderem wird behauptet, dass Kate ihre Schwägerin im Streit sogar schon einmal zum Weinen gebracht habe. Doch herrscht wirklich Eiszeit zwischen den Frauen von Prinz William (37) und Prinz Harry (35)? Oder ist doch nur alles wilde Gerüchteküche? Ein neuer Post von Meghan deutet nun vielmehr an, dass die beiden Royal-Ladys eine ziemlich gute Verbindung haben!

Auf Instagram gaben Meghan und Harry mit einem Video nun einen kurzen Rückblick auf ihre schönsten Momente im Jahr 2019. In dem Clip ist neben Bildern ihres Sohnes Archie Harrison auch ein gemeinsames Foto von Meghan und Kate zu sehen. Der Schnappschuss wurde während der Wimbledon Championships aufgenommen und zeigt die beiden Schönheiten herzhaft miteinander lachend auf einer Tribüne!

Und noch ein weiteres Foto könnte ein Konter gegen die wilden Streitspekulationen sein: Eigentlich deutete Prinz Harry erst kürzlich an, aktuell ein angespanntes Verhältnis zu seinem Bruder zu haben. Aber in dem Neujahrs-Video taucht auch ein Gruppenbild der britischen Königsfamilie auf, auf dem er und Meghan unter anderem mit Kate und William zu sehen sind. Offenbar scheinen sich Harry und seine Liebste also vor allem eines fürs neue Jahr zu wünschen: Harmonie und Frieden in der Familiensippe.

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan in der Westminster Abbey in London, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan bei den Wimbledon Championships 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Verlassen der Westminster Abbey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de