Die Vampire Diaries-Ladys sind auch heute noch befreundet! Acht Jahre lang standen die Hauptdarstellerinnen Nina Dobrev (30) und Candice King für die supererfolgreiche Vampir-Serie vor der Kamera – ihre Rollen der Elena Gilbert und Caroline Forbes waren die besten Freundinnen. Auch im echten Leben scheinen die Schauspielerinnen sich bis heute blendend zu verstehen: Nina und Candice haben zusammen ins neue Jahr reingefeiert!

Wie Just Jared berichtet, haben die "Vampire Diaries"-Stars 2020 in einem luxuriösen Club in Las Vegas begrüßt – mit von der Partie waren auch Candices Ehemann Joe King (39), Vicki-Donovan-Darstellerin Kayla Ewell (34) und deren Gatte sowie Musikerin Leona Lewis (34) und deren Partner Dennis Jauch. Sie alle sollen einen feuchtfröhlichen Abend verbracht und einige Champagnerkorken geknallt haben.

Doch nicht nur die Mädels haben Kontakt gehalten – auch die "Vampire Diaries"-Brüder Ian Somerhalder (41) und Paul Wesley (37) stehen sich bis heute sehr nah, wie Ian kürzlich im Promiflash-Interview offenbart hat. "Wir sind nicht nur beste Freunde, Paul ist wie mein richtiger Bruder", schwärmte der Hottie. "Ich habe mit Paul so viel Zeit verbracht wie noch mit niemanden in meinem Leben. Weder mit anderen Freunden, noch mit meiner Familie, meiner Frau."

Getty Images Nina Dobrev, Schauspielerin

Getty Images Leona Lewis und Dennis Jauch im Februar 2019

Getty Images Paul Wesley und Ian Somerhalder

