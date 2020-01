Gib es nach fast 15 Jahren eine Reunion bei den Golden Globes? In der Nacht von Sonntag auf Montag wird der Award-Vorbote für die Oscars zum 77. Mal in Kalifornien verliehen. Neben hochkarätigen Laudatoren werden auch wieder etliche Hollywood-Stars im Publikum sitzen – unter anderem könnten auch Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (50) aufeinandertreffen, denn: Sowohl Brad als auch Jennifer sind für einen Golden Globe nominiert!

Die 50-Jährige ist für ihre Serie "The Morning Show" in der Kategorie beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie nominiert, während ihr Ex-Mann als bester Nebendarsteller für "Once Upon a Time... in Hollywood" gelistet ist. Wie Hollywood Life berichtet, deutet das darauf hin, dass die beiden während der Show ziemlich dicht beieinander sitzen dürften. Doch das soll laut eines Insiders kein Problem für das ehemalige Ehepaar sein. "Sie verstehen sich mittlerweile gut und unterstützen sich gegenseitig. Klar besteht immer noch großes Interesse an ihnen. [...] Sollten sie zusammen sitzen, wäre es für die zwei okay", plauderte die Quelle aus.

Jen und Brad waren bis 2005 das Hollywood-Traumpaar schlechthin. Doch nach fünf gemeinsamen Ehejahren hatte das Duo aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen" die Scheidung eingereicht. Es folgte ein erbitterter Rosenkrieg. Mittlerweile haben die Schauspieler aber zumindest auf freundschaftlicher Ebene ihre Differenzen überwunden.

