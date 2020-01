Bei den diesjährigen Golden Globes gab es ein ganz schönes Pärchen-Aufgebot! Am Sonntag wurden bei der bedeutenden Preisverleihung erneut die größten Talente der Filmbranche ausgezeichnet. Deshalb wimmelte der rote Teppich auch in diesem Jahr nur so von Stars – und die kamen zum Teil gleich im Doppelpack. Viele Promis posierten mit ihrer besseren Hälfte für die Fotografen. Promiflash zeigt die süßesten Pärchen-Auftritte!

Lauren Graham (52) posierte gemeinsam mit ihrem Partner Peter Krause gekonnt vor den Kameras. Die Gilmore Girls-Darstellerin präsentierte sich dabei in einem Traum in Rot. Game of Thrones-Fans durften sich über gleich zwei Serienstars freuen: Kit Harington (33) erschien ganz in Schwarz in Begleitung seiner Frau Rose Leslie (32) bei der Veranstaltung. Die Rothaarige ließ es im Vergleich zu ihrem Mann etwas farbenfroher angehen und schlüpfte in ein grünes Kleid mit transparentem Rock. Ihr Kollege Jason Momoa (40) setzte auf dieselbe Farbe und zeigte sich an der Seite seiner Frau Lisa Bonet (52) in einem Samtanzug.

Auch Ellen DeGeneres (61) und Portia de Rossi (46) ließen sich das Event nicht entgehen. Beide Ehefrauen trugen elegante Anzüge und sahen sich an, als seien sie frisch verliebt. Eine ist es tatsächlich: Rachel Bilson (38) bestätigte die Liebesspekulationen der vergangenen Wochen und erschien mit ihrem neuen Freund Bill Hader (41).

Getty Images Peter Krause und Lauren Graham bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Portia de Rossi and Ellen DeGeneres bei den Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Lisa Bonet und Jason Momoa bei den Golden Globes 2020

Getty Images Bill Hader und Rachel Bilson bei den Golden Globes 2020

Getty Images Lucy Boynton und Rami Malek bei den Golden Globes 2020

Getty Images Rita Wilson und Tom Hanks bei den Golden Globes 2020

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei den Golden Globes 2020

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei den Golden Globes 2020

Getty Images Ian Somerhalder und Nikki Reed bei den Golden Globes 2020

Getty Images Joe Manganiello und Sofía Vergara bei den Golden Globes 2020

Getty Images Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas bei den Golden Globes 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de