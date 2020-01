Was für ein rührender Auftritt! Am Sonntagabend war es wieder so weit: Die Golden Globes, der wichtigste US-Filmpreis nach den Oscars, wurden verliehen. Ein ganz besonderes Ereignis war das für Tom Hanks (63), da er bei der Veranstaltung für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Zwar hat Tom längst alle wichtigen Preise abgesahnt und ist sogar zweifacher Academy-Award-Gewinner, bei seiner neuesten Trophäe wurde er nun allerdings ganz emotional: Er kämpfte während seiner Rede tatsächlich mit den Tränen!

Der Grund dafür war wohl die Anwesenheit einiger ganz besonderer Menschen. Als er gerade zur Danksagung ansetzte, wurde Toms Stimme auf einmal ganz brüchig – und seine Augen glasig: "Ein Mann kann sich so glücklich schätzen, wenn seine ganze Familie hier sitzt", erklärte er und verwies auf Frau Rita Wilson (63) und seine Kinder, die das Event im Publikum verfolgten. "Ich habe eine Frau, die fantastisch in jeder Art und Weise ist, die mir beibrachte, was Liebe ist, und fünf Kinder, die mutiger und stärker als ihr Vater sind." Seine Familie würde ihn stets unterstützen, auch wenn er wegen Dreharbeiten nicht immer bei ihnen sein könnte. Außerdem sei der Mega-Star dankbar für ihre Zuneigung: "Ich kann nicht sagen, wie viel mir eure Liebe bedeutet."

Diese ehrlichen Worte, die er voller Gefühl an seine Liebsten richtete, berührten auch die Zuschauer: "Es ist schwer, nicht zu weinen, wenn Tom Hanks weint", lautete ein Kommentar bei Twitter. "Tom Hanks macht die Welt zu einem besseren Ort", hieß es in einem weiteren Tweet.

FayesVision/WENN.com Tom Hanks und Rita Wilson während des L.A. Film Festivals im Oktober 2018

Getty Images Tom Hanks im Januar 2020

Getty Images Rita Wilson und Tom Hanks bei den Golden Globes 2020

