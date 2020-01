Reese Witherspoon (43) genießt offensichtlich die Zeit mit ihrem Ehemann! Seit 2011 ist die Schauspielerin mit dem Agenten Jim Toth verheiratet. Ein Jahr nach der Hochzeit begrüßten die beiden ihren Sohn Tennessee James (7) auf der Welt. Dass die 43-Jährige überglücklich mit ihrem Partner ist, hat sie schon des Öfteren in ihren Liebesbekundungen via Social Media bewiesen. Am Samstag erwischen Paparrazzi das gut gelaunt wirkende Paar bei einem Spaziergang in in Kalifornien.

Die Fotografen lichteten die Turteltauben nach ihrem gemeinsamen Mittagessen in Brentwood ab. Händchenhaltend in legeren Outfits schlenderten Reese und Jim die Straße entlang. Die "Natürlich blond"-Darstellerin trug einen blaugrün gestreiften Pullover, eine schwarze Jeans und grüne Sneaker. Jim hatte sich für ein schwarzes Oberteil, eine locker sitzende olivgrüne Stoffhose und schwarze Schuhe entschieden.

Am Sonntag könnte Reese einen der begehrten Golden Globes gewinnen. Für "The Morning Show" steht sie als beste Schauspielerin in einer Drama-Serie auf der Nominierungsliste. Glaubt ihr, sie wird einen Preis mit nach Hause nehmen? Stimmt ab!

Backgrid Jim Toth und Reese Witherspoon, Januar 2020

Anzeige

Backgrid Reese Witherspoon und Jim Toth in Brentwood

Anzeige

Backgrid Jim Toth und Reese Witherspoon in Kalifornien

Anzeige

Denkt ihr, Reese Witherspoon wird den Golden Globe Award abräumen? Ich wünsche es ihr auf jeden Fall! Ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de