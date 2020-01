Am Samstag war es endlich wieder so weit: Die 17. Staffel von Deutschland sucht den Superstar startete. Die Jury ist immer noch dieselbe wie im Vorjahr: Neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (65) nehmen wieder Xavier Naidoo (48), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (31) am Pult Platz. In die neue, alte Herausforderung als Gesangsjurorin stützte sich die Tänzerin mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Denn aufgrund ihrer Teilnahme an der Castingshow, kommt Let's Dance zu kurz!

Dabei liegt der rothaarigen Schönheit mit den rumänischen Wurzeln doch gerade die Tanzsendung so am Herzen. "Ich vermisse 'Let’s Dance', meine Kollegen, mein Team, denn ich liebe alle", erklärte die 31-Jährige schwermütig gegenüber RTL. Abstand zu gewinnen, sei ihr aber auch wichtig gewesen. "Ich habe für mich eine Tanzpause gebraucht nach den mehr als zwanzig Jahren Karriere, wo ich wirklich sehr viel körperlich gearbeitet habe. Ich konnte die letzten zwei Jahre nicht mehr ganz so kreativ sein. Deshalb tut mir auch die Pause ganz gut", lauteten ihre Worte weiter.

Die Arbeit mit Dieter und Co. ist eine willkommene Abwechslung, die Oana nicht missen möchte. "Ich mag den ganzen Prozess. Die Castings sind deshalb für mich sehr spannend, weil zum Teil Kandidaten kommen, von denen wir nichts erwarten und die uns dann überraschen" schwärmte sie. Wo seht ihr Oana lieber – bei DSDS oder bei "Let's Dance"? Stimmt ab!

TVNOW / ActionPress Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im Dezember 2019

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Tänzerin

