Alle Jahre wieder pflegt Barack Obama (58) eine alte Tradition! Zu Beginn jedes neuen Jahres teil der ehemalige Präsident der USA seinen Followern mit, welche Songs, Filme oder Bücher des vorangegangenen Jahres ihn besonders beeindruckten und ihm in Erinnerung geblieben sind. Denn neben all den offiziellen Terminen nimmt der 58-Jährige sich auch immer wieder Zeit für seine Hobbys. Dieses alljährliche Ritual führt er nun fort. Was waren 2019 wohl die Film-Highlights von Obama?

Auf Instagram teilte der Politiker mit, welche Streifen zu seinen absoluten Favoriten aus den vergangenen zwölf Monaten gehören. "Die Liste umfasst alles, von der Erforschung von Klassendynamik und menschlichen Beziehungen über die inspirierende Neuverfilmung einer klassischen Graphic Novel bis hin zur Rückkehr zu einem besonderen Ort der Geschichte – einem Aretha Franklin-Konzert", ließ Obama seine Fans wissen. In seine Auflistung schafften es unter anderem Filme wie der Kriminal-Thriller "The Irishman" von Star-Regisseur Martin Scorsese (77), das für die Golden Globes nominierte Drama "Marriage Story" sowie die südkoreanische Familientragikomödie "Parasite".

"Natürlich ist auch 'American Factory', ein Film aus unserer eigenen Produktionsfirma Higher Ground, mit dabei, der kürzlich für einen Oscar nominiert wurde", erklärte der Politiker weiter. Der Dokumentarfilm, der die Übernahme und den Wiederaufbau eines chinesischen Unternehmens durch einen chinesischen Konzern behandelt, ist auf Netflix abrufbar.

Instagram / barackobama Barack Obamas Lieblingsfilme 2019

Anzeige

Getty Images Barack Obama bei der Obama Foundation in Chicago im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Politiker Barack Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de