Fühlt sich Victoria Beckham (45) unwohl in ihrer Haut? Das britische Multi-Talent wirkt auf Außenstehende wie eine leibhaftige Perfektionistin. Schon zu Spice Girls-Zeiten glänzte Vic mit ihren perfekten Styles. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin sowie Designerin – und schmeißt ganz nebenbei als vierfache Mama noch einen Haushalt. Eine echte Powerfrau, die allen voran für ihre Hammerfigur und untrüglichen Modeinstinkt bekannt ist. Doch trotz Mega-Karriere hatte Victoria ein Problem damit, sich selbst zu akzeptieren – besonders ihr Aussehen machte ihr zu schaffen.

"Es ist okay anders zu sein – warum sich anpassen?", erklärte die Mode-Mogulin gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar. Für diese Erkenntnis hat Vic allerdings viele Jahre gebraucht. "Es hat mich lange, wirklich lange Zeit gekostet, sodass ich erst jetzt mit 45 Jahren gemerkt habe, dass ich so okay bin." Dafür sehe sie heute ihre Makel und könne lächeln. Sie ist, wer sie ist und das wolle sie auch nicht mehr ändern. Allerdings würde sich die Britin immer noch nicht als schön betiteln: “Empfinde ich mich als hübsch? Nein, absolut nicht. Aber ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben wurde."

Die Ehefrau von Fußballer David Beckham (44) erlangte in den 90er Jahren mit der mit der Girl-Group Spice Girls als Posh Spice zum ersten Mal Promi-Status. Anschließend widmete sich Vic vollständig ihrer eigenen Modelinie. Aber sie sei weiterhin stolz auf ihre Musikkarriere – denn die Band habe nach wie vor eine klare Botschaft: "Die Leute sollen sich so zu akzeptieren können, wie sie sind, glücklich sein, so wie sie sind, eben die beste Version von sich sein und genauso gefeiert zu werden."

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Anzeige

Splash News Die Spice Girls in Acapulco, 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de