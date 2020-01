Jasmin Tawil (37) hatte, wovon viele nur träumen können. Als gefeierte Schauspielerin und Musikerin verdiente die hübsche Blondine gutes Geld, lebte mit ihrem Ex-Mann, Sänger Adel Tawil (41), ein Leben im Luxus. Doch von ihrem einstigen Reichtum ist heute nichts mehr übrig geblieben. Das ehemalige GZSZ-Gesicht lebt als Aussteigerin auf Hawaii, wo sie finanzielle Nöte und Depressionen überkamen. Halt findet sie in ihrem neun Monate alten Sohn Ocean Malik. Für ihn will sie den Weg zurück schaffen und hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie will für Ocean Millionen verdienen!

"Ich hab Ocean versprochen, bis er fünf ist, mache ich ihn zum Millionär. Ich will, dass er niemals Geldsorgen hat.", verrät das TV-Gesicht RTL Exclusiv in einem Interview und erinnert sich weiter: "Ich habe mir alles leisten können, was ich wollte, bin nur Business geflogen, hab in den besten Hotels gewohnt." Nach dem Eheaus 2014 folgte dann der Absturz. Um sich zu fangen, flüchtete die heute 37-Jährige nach Hawaii, wo sie sich ein neues Leben erhoffte. Doch der Traum vom Neustart zerbrach endgültig, als Jasmin von Unbekannten ausgeraubt wurde. Von ihrem letzten Geld kaufte sie sich ein Zelt und hauste obdachlos zwischen Drogenabhängigen. Als dann im Sommer 2019 ihr Sohn Ocean Malik auf die Welt kam, lies ein Freund sie bei sich wohnen. Seitdem geht es für die ehemalige Soap-Darstellerin langsam bergauf. Die Sängerin scheint neuen Mut gefasst zu haben: "Wir haben nicht viel Geld, aber viel Freiheit und Raum. Ich schaue positiv in die Zukunft und freue mich auf das, was kommt."

Als nächstes plant Jasmin, nach Deutschland zurückzukehren. Noch fehle ihr aber das Geld für ein Flugticket, denn aktuell habe sie nur noch zwei Dollar zum Leben! Doch das ehemalige Soap-Sternchen will nochmal ganz von vorne anfangen. Sie glaube an sich und wüsste um ihr Talent. Außerdem habe sie passende Geschäftsideen, um das Versprechen an ihren Sohn halten zu können.

