Michael Wendler (47) hatte stets ein Auge auf die Nackedei-Aufnahmen seiner Freundin! Vor wenigen Tagen sorgte Laura Müller (19) mit dieser News für eine große Überraschung: Die Liebste des Schlagerstars hat für den Playboy blank gezogen und wird in der Januar-Ausgabe mit heißen Aufnahmen zu sehen sein. Kurz vor Veröffentlichung der freizügigen Bilder in dem Männermagazin verrät Chefredakteur Florian Boitin: Lauras Freund war die ganze Zeit über in die Produktion eingebunden.

"Michael Wendler, den ich bis dato nicht persönlich kannte, war mit am Set und auch im Vorfeld immer in die Produktion involviert", erklärt der Journalist gegenüber Bild. Der Sänger sei stets vor Ort gewesen und habe die 19-Jährige beim Shoot unterstützt. "Das hat alles bestens funktioniert", meint Florian und findet, dass Laura ihren Job ganz professionell gemeistert hat. Die Fotos seien nicht nur ausgesprochen schön geworden, die Brünette habe sich auch souverän und selbstbewusst gezeigt.

Aber nicht nur Michael scheint kein Problem damit zu haben, dass die nackte Haut seiner Partnerin das Cover ziert. Auch Lauras Vater ist mit den Pics total zufrieden. "Seine Worte waren: 'Wow!' Mein Papa wurde von Anfang an mit einbezogen und wusste Bescheid", freute sich die Beauty und meinte, dass ihr Papa richtig stolz auf sie sei.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Playboy-Chefredakteur Florian Boitin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

