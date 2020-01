Herzogin Meghan (38) ist zurück aus ihrer Pause – und zwar mit einem neuen Look! Vor sechs Wochen verabschiedeten sich die einstige Schauspielerin und ihr Gatte Prinz Harry (35) in eine Auszeit. Am Dienstag nahmen Archies Eltern nun ihre royalen Pflichten wieder auf und trafen sich mit der kanadischen Botschafterin. Meghan sah nicht nur super erholt aus – sie überraschte auch mit einer langen Mähne!

Für ihren ersten Termin im neuen Jahr schmiss die Herzog von Sussex sich mächtig in Schale. Oft trägt die 38-Jährige ihre Haare zusammen gebunden, doch diesmal ließ sie ihre Mähne offen durch den Wind wehen und bewies dabei: Ihre schwarzen Haare sind seit ihrem letzten öffentlichen Event Ende November 2019 ganz schön gewachsen. Endeten sie zu diesem Zeitpunkt noch an Meghans Schlüsselbein, reichen sie ihr nun bis zur Brust.

In Sachen Mode blieb die Beauty dagegen ihren geliebten Erdtönen treu: Zu einem dunkelbraunen Rollkragenpullover kombinierte sie einen langen, dunkelbraunen Satin-Rock und Samt-Pumps. Darüber trug sie einen camelfarbenen Trench-Coat, den sie jedoch nach kurzer Zeit ablegte.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, 2020

