Pietro Lombardi (27) ist seit über drei Jahren Single. Der Musiker und Sarah Lombardi (27) waren das absolute Traum-Paar der deutschen Musik-Szene. Doch obwohl im Sommer 2015 ihr gemeinsamer Sohn Alessio (4) auf die Welt kam, gaben sie drei Jahre später das Ende ihrer Ehe bekannt. Seitdem geht der "Bella Donna"-Interpret allein durchs Leben. Nun gestand Pie: Er fühlt sich manchmal einsam!

Am Dienstagabend strahlte RTL Absolut Pietro Lombardi aus. In der Doku sprach der 27-Jährige auch offen über sein jahrelanges Single-Dasein: "Der Punkt ist ja – und das vergessen viele – am Ende des Tages, sobald ich die Tür zu Hause aufmache, bin ich einsam. Ich bin alleine." Manchmal sei er deshalb echt traurig. "Da bringt dir auch kein Geld was", fügte er hinzu. Auch seine Freunde wünschen sich für den Hit-Maker nichts sehnlicher, als endlich die passende Frau zu finden. "Pie, es ist Zeit, dass du dich verliebst und wieder glücklich bist", meinte Jana Ina Zarrella (43) in der Sendung zu ihrem Kumpel.

Giovanni Zarrellas (41) Bruder Stefano glaubt jedoch nicht, dass Pietros Single-Dasein bald vorbei ist: "Eine Frau für Pietro zu finden, ist nicht so einfach, weil einfach alle wissen, wer er ist. Nach ein, zwei Monaten würde die Maske fallen." Und auch wenn der Sänger sich manchmal eine Partnerin wünscht. Vor Kurzem erklärte er erst, dass sein Sohn und sein Job aktuell oberste Priorität für ihn hätten.

Walter Pernkopf / picturedesk.co / Action Press Pietro Lombardi im Januar 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi, Juli 2019

