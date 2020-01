North West (6) präsentiert sich im lässigen Schlafanzug-Look! Die älteste Tochter von Kim Kardashian (39) sieht man normalerweise immer nur perfekt herausgeputzt in den durchgestyltesten Outfits. Kein Wunder – bei einer Model-Mama und Kanye West (42) als Designer-Papa wird auch bei den Kindern äußerst viel Wert auf die Optik gelegt. Jetzt schlenderte die Sechsjährige allerdings mal in ganz gemütlichen Klamotten durch die Straßen von Los Angeles.

Am Wochenende ließ es sich North zusammen mit ihrer Tante Kourtney Kardashian (40) und ihren Cousins Reign (5) und Penelope Disick (7) so richtig gut gehen. Die Tochter der zwei Megastars trug einen beigefarbenen Pyjama mit hellbraunen UGG-Boots und hatte ihre lockige Mähne in zwei hohe Zöpfe gebunden. Auch Kourtney und ihre Kids ließen es ganz locker angehen und schlüpften in lockere und bequeme Klamotten, als die vier ihre Smoothies zusammen schlürften.

Diese Familienkonstellation ist immer öfter zu sehen. Erst im gemeinsamen Familienurlaub im Sommer vergangenen Jahres postete Kourt auf ihrem Instagram-Account ein süßes Selfie von sich, North und Penelope. Darauf posieren die drei mit Sonnenbrillen auf der Nase, während sie gemeinsam auf einem Boot entspannen.

North West und Reign und Peneleope Disick, Januar 2020

Reign Disick, North West, Penelope Disick und Kourtney Kardashian, Januar 2020

Kourtney Kardashian, North West und Penelope Disick, Juni 2019

