Fiel Laura Müller (19) das Blankziehen schwer? Es war eine ganz schöne Überraschung: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Laura Müller doch tatsächlich für die Kamera nackig gemacht hat. Sie ziert nun nahezu hüllenlos das Cover des Playboys! Wie die nun öffentlichen Aufnahmen beweisen: Die Freundin von Michael Wendler (47) überlässt auf ihrer Bilderreihe nahezu nichts der Fantasie. Nun verriet die Beauty, wie sie das Shooting im Evakostüm in Erinnerung behält!

Im Interview mit Bild plauderte Laura offen über ihre erste Nackt-Erfahrung vor so vielen fremden Leuten. Und die machte ihr offenbar nicht das Geringste aus: "Es war in einer luxuriösen Villa, in der ich die Hüllen fallen ließ. Ich bin so dankbar, diese wundervolle Erfahrung gemacht zu haben", schwärmte die 19-Jährige. Hemmungen? Fehlanzeige: "Es ist unfassbar aufregend, wenn man die ersten Bilder noch vor Ort zu Gesicht bekommt. Eine Mischung aus Stolz und Glücksgefühlen."

Ein Grund, warum sich Laura bei der Foto-Session im Oktober auf Mallorca so pudelwohl gefühlt hat: "Die Produktion war mit Abstand die schönste, die ich gemacht habe. Ich hatte ein tolles Team um mich herum, welches ich auch in mein Herz geschlossen habe", erinnerte sie sich weiter zurück. Auch ihr Liebster sei am Set nicht von ihrer Seite gewichen – schließlich würde er sie liebevoll in allen Dingen unterstützen.

