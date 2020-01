Das Liebesleben von Brooklyn Beckham (20) war in den vergangenen Monaten definitiv turbulent: Nach der Trennung von seiner Ex Hana Cross wurde er immer wieder flirtend mit anderen Frauen gesehen – doch mittlerweile scheint der Sohn von David (44) und Victoria Beckham (45) in Nicola Peltz (25) seine Mrs. Right gefunden zu haben. Aktuelle Aufnahmen beweisen jetzt, wie verknallt Brooklyn in seine neue Flamme ist.

Für das Paar stand am Dienstagabend offenbar ein romantisches Date in West Hollywood auf dem Programm. Paparazzi-Schnappschüsse zeigen, wie die zwei total verschmust ein Restaurant verließen. Während Brooklyn liebevoll den Arm um die Schauspielerin gelegt hatte, strahlte Nicola über beide Ohren und hielt einen Strauß Rosen in der Hand. Vor der Tür tauschten sie schließlich sogar einen kurzen Kuss aus. Brooklyn schien allerdings so gar keine Lust auf das Blitzlichtgewitter zu haben: Immer wieder hielt er seinen Kopf gesenkt und versuchte, sein Gesicht mit der Hand zu verbergen.

Zwischen dem angehenden Fotografen und der 24-Jährigen scheint es offenbar ernst zu werden: Nicht nur werden sie immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit gesichtet, Brooklyn stellte seine neue Freundin sogar schon seinen Großeltern vor. Laut einem Insider von The Sun soll der 20-Jährige auch die Familie seiner Partnerin bereits kennengelernt haben.

twoeyephotos/MEGA Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

twoeyephotos/MEGA Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood

Backgrid Brooklyn Beckham, Nicola Peltz und sein Großvater Tony Adams im Dezember 2019

