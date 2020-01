Das war ja eigentlich schon fast vorprogrammiert! Egal, was Anne Wünsche (28) im Netz postet, negative Kommentare lassen in der Regel nicht lange auf sich warten. Eigentlich wollte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihrer Community jetzt in einem aktuellen Video zeigen, was sie so in ihren Koffer für ihren Thailand-Trip packt – doch das schien die Hater eher weniger zu jucken: Das Interesse lag vielmehr auf Töchterchen Miley, die nebenbei die Serie Family Guy guckt. Offenbar zu viel für die kritischen User...

Unter Annes YouTube-Video geht die Diskussion gleich los – ist die Serie, die vor allem für ihren sarkastischen Humor und teils anzüglichen Sprüche bekannt ist, wirklich das Richtige für eine Sechsjährige? "Hat Miley da Family Guy geschaut" und "Die Kleine guckt nicht wirklich 'Family Guy' in dem Alter? Wenn ja: Nur weil es Zeichentrick ist, bedeutet das nicht, dass das was für sie ist. Mal ein bisschen anschauen, was da gezeigt und thematisiert wird", stellen unter anderem zwei Abonnenten fest.

Doch das ist nicht das Einzige, das den Nörglern ins Auge fällt, auch die Tatsache, dass die Influencerin für ihre vierjährige Tochter Juna Windeln einpackt, geht für einige gar nicht. "Der halbe Koffer voll mit Windeln. Oh man... Sorry, aber die Kinder können einem nur leidtun. Mit vier Jahren so hinterher zu sein, noch Windeln zu tragen usw., das ist definitiv nicht normal in dem Alter", lautet ein ziemlich fieser Kommentar. Doch Anne weiß mittlerweile, wie sie mit den Kritikern umzugehen hat – und zum Glück hat sie ja auch zahlreiche Fans, die hinter ihr stehen und sie in Schutz nehmen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern im November 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna

