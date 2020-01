In letzter Sekunde entschied sich Gülcan Kamps (37) nochmal anders – und ließ sich letztlich kein Tattoo verpassen! Die Moderatorin teilt regelmäßig ihre Gedanken und Details aus ihrem Leben mit ihren über 55.000 Fans im Netz. Außerdem achtet die Schauspielerin auf sich und ihren Körper, erst kürzlich verriet Gülcan, dass sie jahrelang Vegetarierin war. Und zu ihrem Body gab die 37-Jährige kürzlich noch eine Anekdote preis: Um ein Haar hätte ihr Steißbein für immer ein Tattoo geziert!

"In allerletzter Sekunde habe ich halt gerufen und es mir anders überlegt. Ich lag schon auf dem Tisch, die Papiervorlage auf meinem Steißbein", erklärte Gülcan auf Instagram. Damals sei sie Anfang 20 gewesen und habe sich überlegt, dass sie unbedingt ein sogenanntes "Arschgeweih" braucht: "Sonst würden diese supertief geschnittenen Jeans einfach keinen Sinn mehr machen." Bis heute wisse die gebürtige Lübeckerin mit türkischen Wurzeln nicht, was sie an so einem Steiß-Motiv gefunden hatte – bislang habe sie zumindest kein schönes Exemplar gesehen.

Außerdem stellte die Liebste des Bäckerei-Inhabers Sebastian Kamps fest, dass es heutzutage nichts Besonderes mehr sei, wenn man ein Tattoo hat – im Gegenteil: "Heute bist du exotisch, wenn du tattoofrei bist. Ich bin heute sehr glücklich, dass ich nie angefangen habe." Aber auch ihren tatowierten Abonnenten möchte sie schließlich nicht auf den Schlips treten. Die Körperkunstwerke finde sie an anderen Frauen nämlich sehr sexy, nur eben an sich selbst nicht.

