Das dürfte die glücklichen Gesichter von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wohl erklären! Heute Morgen gab der Kensington Palast ganz offiziell Meghans Schwangerschaft bekannt. Damit ist klar: Schon im Frühjahr wird die schöne Ex-Schauspielerin zum ersten Mal Mama – derzeit befinden sich die royalen Turteltauben allerdings noch auf Staatsbesuch in Australien. Und die ersten Bilder seit der Schwanger-Verkündung sprechen Bände!

Trotz 20-stündiger Reise strahlt das Paar über das ganze Gesicht – dies zeigen die ersten Paparazzi-Bilder aus Down Under. Gekleidet in einen dunklen Mantel und einen hochgeschlossenen Rollkragenpullover spazierte Meghan über das Rollfeld, während Harry in einem entspannten Look aus Hemd und Pullover neben ihr ging. Besonders auffällig: Vor ihrem Bauch trug die werdende Mutter einen Stapel Mappen – die perfekte Möglichkeit, um ihre Babykugel zu verstecken. Auch das breite Lächeln und Händchenhalten der beiden zeigte ganz deutlich: Glücklicher könnten sie kaum sein!

Ob Meghan und Harry es wohl schon bei ihrer Ankunft am Flughafen kaum erwarten konnten, die freudige Neuigkeit in die Welt hinaus zu schreien? Schließlich waren die Fotos nur wenige Stunden vor der Schwangerschafts-Verkündung entstanden. Ihr kleines Geheimnis müssen sie nun jedenfalls nicht mehr verstecken.

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrer Ankunft in Sydney, Australien

KHAPGG / MEGA Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft in Sydney

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

