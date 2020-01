Überraschende Wendungen bei Farmer Freddy aus Kanada! Um seine große Liebe zu finden, hatte er sich in der ersten Staffel des Bauer sucht Frau-Spin-offs Bauer sucht Frau International auf die Suche begeben und musste sich zwischen seinen Bewerberinnen Jennika, Christin und Francis entscheiden. Seine Wahl fiel auf Francis – eine feste Beziehung wurde allerdings nicht aus der anfänglichen Romanze. Dafür hat der Jungbauer nachträglich ein Auge auf die verschmähte Christin geworfen und sich während eines Besuches in Deutschland sogar mit ihr getroffen. Was sagt eigentlich Francis dazu?

Promiflash hakte bei der Cellerin nach. "Als ich davon gehört habe, war ich schon überrascht und es war auch etwas komisch, Freddy und Christin zusammen zu sehen", gab Francis zu. "Ich wünsche den beiden aber nur das Beste. Ich bin ja schon etwas neugierig, ob es denn nun geklappt hat bei den beiden", fügte sie hinzu.

Francis war diejenige, die dem Naturliebhaber nach ihrer verlängerten Hofwoche in Nordamerika einen Korb gegeben hatte. "Mir hat einfach etwas gefehlt. Romantik und intensive Gespräche sind mir schon sehr wichtig", begründete sie ihre Entscheidung gegenüber Promiflash.

Instagram / francis.cici Francis, ehemalige "Bauer sucht Frau International"-Bewerberin

Anzeige

TVNOW / Jens Eckhardt Freddy, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

Anzeige

TV NOW / Jens Eckhardt Bauer Freddy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de