Der diesjährige Dschungelcamper Markus Reinecke (50) mag zwar einer der Underdogs sein – wird es aber womöglich in Sachen Nervfaktor ganz weit bringen! Kommenden Freitag geht Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! in die 14. Runde. Neben dem RTL-Superhändler werden unter anderem Sven Ottke und Daniela Büchner (41) ihre Pritschen im australischen Urwald beziehen. 24 Stunden am Tag mit der gleichen Gruppe Promis zu verbringen, sorgte in der Vergangenheit schon für einige Reibereien in der Freiluft-WG und das könnte auch 2020 nicht anders werden: Markus weiß zumindest schon jetzt im Promiflash-Interview, womit er den Kandidaten gehörig auf den Senkel gehen wird!

Der 50-Jährige outete sich am Frankfurter Flughafen kurz vor seiner Abreise nach Down Under gegenüber Promiflash als Nervensäge. Gerade Morgenmuffel könnten mit dem Liebhaber ausgefallener Hemden ein großes Problem haben: "Ich gehe natürlich allen möglichen Leuten auf den Sack. Wenn ich morgens aufstehe, hab ich meistens schon gute Laune und dann rede ich halt auch viel und vielleicht stört das den einen oder anderen."

Allzu viele Gedanken mache sich der Sachverständige für Trödel darum allerdings noch nicht. Auch vorbereiten konnte sich Markus noch nicht so richtig auf die Dschungel-Herausforderung. Dennoch ist er sich sicher: Die anderen VIPs könnten auch nicht ohne sein. "Ich glaube, das ist diese Mischung wieder mal, es sind so viele Leute da, vielleicht ziehe ich mich auch ein bisschen zurück", überlegte er schließlich.

