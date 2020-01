Kim Cattrall (63) ist endlich zurück im TV! Der Sex and the City-Star wird in der neuen Serie "Filthy Rich" die Hauptrolle Margaret Monreaux verkörpern – eine selbstbewusste und zielstrebige Karrierefrau, die nach dem Tod ihres Mannes von dessen drei außerehelichen Kindern erfährt und das Familienerbe bedroht sieht. Zu ihrer Serienfigur hat Kim eine ganz besondere Bindung. In einem Interview erklärt sie nun den Grund.

"Sie ist über 60, genau wie ich. Du fängst an, deine Familienmitglieder zu verlieren. Du fängst an, Freunde zu verlieren", meint die Schauspielerin im Gespräch mit People. Mit 63 Jahren frage sie sich: "Was jetzt und wie lange noch?" Über diese Gedanken in ihrer Arbeit zu reflektieren, hält Kim für wichtig: "Wenn ich diese Fragen habe, haben vielleicht andere Frauen sie auch."

Bereits in der Serie "Sensitive Skin" hatte sich Kim zwischen 2013 und 2016 in der Rolle der Davina Jackson mit Themen befasst, die sie zu dieser Zeit auch privat beschäftigten. "Ich hatte eine Menge Fragen über die Midlife-Crisis, über die Wechseljahre, darüber, wie es jetzt weitergeht, was das nächste Kapitel meines Lebens bereithält", verrät sie außerdem in dem Interview.

Getty Images Kim Cattrall in Los Angeles, 2019

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall in London, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de