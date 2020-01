Liebe geht durch den Magen – das weiß offenbar auch Cathy Hummels (31)! Längst ist die bayerische Schönheit nicht mehr bloß die bekannte Frau an der Seite von Fußball-Star Mats Hummels (31), sondern auch Model, Modedesignerin, Moderatorin, Autorin – und leidenschaftliche Mutter. Ohne Söhnchen Ludwig (1) geht bei Cathy gar nichts. Und sollte der Kleine dabei mal nicht nach Mamas Nase tanzen, dann wird er eben auf köstliche Art und Weise bestochen.

Auf Instagram stellt die 31-Jährige zurzeit ein Foto zur Schau, auf dem sie gerade dabei ist, ihrem Jungen einen Schmatzer zu geben. "Küssen kann so schön sein. Und wenn er nicht will, dann lass ich mir was einfallen. Gut, dass es Chips gibt und Kinder bestechlich sind. Vor allem mein Ludwig", lauten ihre scherzhaft gemeinten Zeilen dazu. Und tatsächlich: In ihrer rechten Hand hält die Fitness-Queen einen Kartoffelchip – quasi als Leckerli! Die Fans sind verzückt von Cathys authentischem Post: "Wie süß ihr einfach nur seid", bekundet eine Userin der Foto- und Videoplattform. "Ihr seid Zucker", heißt es weiter.

Die letzten Tage des Jahres 2019 und den Beginn von 2020 verbrachte Cathy mit ihren beiden Männern im warmen Dubai. Jetzt geht es für die Familie allerdings wieder zurück ins kalte Deutschland. Cathy zeigt sich dabei mit einem lachenden und einem weinenden Auge: "Ich freue mich auf zu Hause, werde aber die Wärme und die Sonnenstrahlen sehr vermissen", versichert sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels bei den E! People's Choice Awards 2019

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de