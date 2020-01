Am Mittwoch ging Justin Bieber (25) mit einer erschreckenden Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Der Sänger leidet an der Infektionskrankheit Lymeborreliose. In einem offenen Netzbeitrag erzählte er seinen Fans, womit er in der Vergangenheit zu kämpfen hatte. In dieser schweren Zeit stand ihm seine Ehefrau Hailey (23) stets bei – und auch jetzt zeigte sich das Paar als Einheit: Justin und Hailey besuchten zusammen einen Gottesdienst!

Am Mittwochabend wurden die beiden von Paparazzi vor einer Kirche in Beverly Hills abgelichtet. Ziemlich gut gelaunt betrat das Paar das Gotteshaus. Vor allem die 23-Jährige wirkte sehr gelöst und strahlte an der Seite ihres Gatten. Auch Chance the Rapper (26) war an diesem Abend mit den beiden unterwegs und nahm an der Messe teil.

Erst Mitte November 2019 hatte Justin seinen Fans einen Einblick in seine depressive Erkrankung gewährt. "Ich habe heute echt einen schwierigen Tag. Ich dachte, ich teile es mit euch, um euch daran zu erinnern, dass ihr mit so etwas nicht allein seid", schrieb er in dem damaligen Instagram-Beitrag.

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber

Anzeige

Backgrid / ActionPress Hailey und Justin Bieber

Anzeige

Backgrid / ActionPress Justin Bieber im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de