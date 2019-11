Ehrliches Geständnis von Justin Bieber (25)! Vor Kurzem hatte der Sänger öffentlich bekundet, an schweren Depressionen zu leiden, Drogenexzesse hinter sich zu haben und nun eine Psychotherapie zu machen. Seit einiger Zeit wird der 25-Jährige regelmäßig sichtlich erschöpft und niedergeschlagen von Paparazzi abgelichtet. Im Netz richtet er sich jetzt wieder mit seiner Erkrankung an seine Fans – er will anderen Depressiven Hoffnung geben!

Der Popstar postete ein schwarzes Bild mit weißem Text in seiner Instagram-Story. "Ich habe heute echt einen schwierigen Tag. Ich dachte, ich teile es mit euch, um euch daran zu erinnern, dass ihr mit so etwas nicht alleine seid", war darauf zu lesen. "Lasst den Kopf nicht hängen", schrieb Justin weiter. Ein paar Tage vorher hatte er ein Bild von sich und seiner Ehefrau Baldwin (22) auf einem Boot veröffentlicht. "Es ist bewiesen, dass eine Umarmung den Stress-Pegel senkt und dich glücklicher macht. Umarmt euch mehr", forderte der "10.000 Hours"-Interpret seine Follower auf.

Bereits im vergangenen gab es Situationen, in denen Hailey ihrem Mann mentalen Beistand leistete. Das Paar war damals zum wiederholten Male mit bedrückter Stimmung im Auto beobachtet worden.

Backgrid / ActionPress Justin Bieber im Oktober 2019

ActionPress Justin Bieber, November 2019

Snorlax / MEGA Justin und Hailey Bieber

