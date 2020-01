Was für ein seltener Anblick von Herzogin Meghan (38)! Erst am Dienstag feierte die ehemalige Suits-Darstellerin ihr kleines Comeback im Licht der britischen Öffentlichkeit: Bei einem Besuch der kanadischen Botschaft absolvierte sie den ersten Auftritt seit den Weihnachts-Feiertagen. Wie gewohnt hatte die Mutter des kleinen Archie dabei ihren Mann Prinz Harry (35) an ihrer Seite. Doch nicht immer ist der Royal ständiger Begleiter der 38-Jährigen: Jetzt wurde Meghan (fast) ganz alleine abgelichtet!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die gebürtige Amerikanerin und frühere Schauspielerin am Mittwoch in der englischen Hauptstadt. In Begleitung zweier Männer, vermutlich Bodyguards, kam Meghan aus dem Londoner Dorfman Theater. Die Kalifornierin trug ein klassisches Outfit aus schwarzem Hosenanzug und einer hellblauen Bluse, ihre Haare hatte sie zu ihrem typischen Messy-Dutt im Nacken zusammengebunden.

Bei diesen Schnappschüssen dürfte der Blick vieler Royal-Fans sofort prüfend in Richtung von Meghans Körpermitte gewandert sein – schließlich hatte es erst kürzlich wieder Spekulationen über eine zweite Schwangerschaft gegeben. Grund für die Gerüchte war das besondere Strahlen der Beauty bei ihrem vergangenen Auftritt mit Harry gewesen.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch der kanadischen Botschaft in London, Januar 2020

Backgrid / Action Press Herzogin Meghan mit zwei Bodyguards in London, Januar 2020

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2020

