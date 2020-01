Eigentlich sollte Herzogin Kate (38) heute allen Grund zur Freude haben. Die Ehefrau von Prinz William (37) feiert heute ihren 38. Geburtstag. Doch ihr Ehrentag wurde von einer schockierenden Nachricht überschattet: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) hatten nur wenige Stunde zuvor verkündet, sich als Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückziehen zu wollen. Haben die News etwa Kate ihr Wiegenfest verdorben? Die Dreifach-Mama wurde nämlich heute mit einem ernsten Gesichtsausdruck gesichtet!

Die Herzogin von Cambridge sieht zumindest nicht so aus, als ob einer ihrer großen Geburtstagswünsche in Erfüllung gegangen ist. Paparazziaufnahmen zeigen die Brünette am heutigen Donnerstag bei der Ankunft am Kensington Palace. Dabei saß sie mit ernster Miene am Steuer ihres Autos. Ob ihr Gesichtsausdruck etwas mit der Verkündung zu tun hat, dass Harry und Meghan ihre königlichen Ämter in naher Zukunft niederlegen wollen?

Zumindest Queen Elizabeth II. (93) soll keinen Hehl daraus gemacht haben, dass sie nicht sonderlich amüsiert darüber sei, dass die Sussexes einen Tag vor Kates Geburtstag die Neuigkeit verkündet hatten. Sie soll sogar ziemlich verärgert gewesen sein. Glaubt ihr, dass die Herzogin deswegen einen strengen Ausdruck im Gesicht hatte? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Kate beim Volkstrauertag in London

ActionPress Queen Elizabeth II. in Sandringham

