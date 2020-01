Lars Tönsfeuerborn ist der Gewinner der ersten Staffel von Prince Charming. Wochenlang hatte der beliebte Podcaster aus Nordrhein-Westfalen um die Gunst des Homo-Bachelors Nicolas Puschmann gebuhlt und ergatterte im emotionalen Finale die letzte Krawatte. Jetzt fechtet der Rotschopf an ganz anderer Front einen Kampf aus: Er pocht darauf, dass eine Auslegung eines bestimmten Wortes im Duden geändert beziehungsweise komplett gestrichen wird.

Es geht um das Adjektiv "schwul", das im allgemeinen Sprachgebrauch einen homosexuellen Mann bezeichnet. Im Duden findet man allerdings noch weitere Bedeutungen – und zwar: "hervorrufender Weise schlecht, unattraktiv, uninteressant". Ein Missstand wie Lars und seine beiden Kollegen vom Podcast Schwanz & Ehrlich betonen. "Okay, also ich finde, wir sollten unsere ganze Familie dazu aufrufen, dass wir doch alle mal dem Duden klarmachen, dass das definitiv nicht in dieser Art und Weise da reingehört", ruft Lars die Zuhörer auf. Dazu initiiert das Trio den Hashtag #dudenistschwul. Bislang hat das berühmte Wörterbuch noch nicht auf die Vorwürfe reagiert.

Privat kann das Duden-Problem Lars und Nicolas offenbar nichts anhaben. Immer wieder teilen die beiden Verliebten süße Pärchen-Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie haben sogar Weihnachten zusammen mit Nicolas' Mutter Angelika Puschmann verbracht.

