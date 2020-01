Vor knapp einem Jahr gewann Evelyn Burdecki (31) ihre Staffel vom Dschungelcamp. Auch dieses Jahr will sie wieder mitfiebern. Allerdings gibt es seit ihrer Krönung in Down Under ein paar Veränderungen. Zum einen wird dieses Jahr auf das Lagerfeuer verzichtet und zum anderen werden keine lebenden Tiere mehr verspeist. Was das für die Prüfungen wohl bedeutet? Die amtierende Dschungelkönigin verrät Promiflash, wie sie die neuen Regeln einschätzt.

Evelyn glaube in erster Linie nicht, dass es durch die neue Regelungen für die Kandidaten im australischen Busch leichter würde. Vielmehr sei sie davon überzeugt, dass lediglich eine "bildliche Wandlung" entstehen wird, wegen dem Wegfall des Camp-Feuers. “Platz ist gleich. Betten sind gleich. Die Aufregung ist gleich. Du hast immer noch 24 Stunden lang fremde Menschen um dich herum”, erklärt sie Promiflash in einem Interview im Rahmen der Enthüllung von Nicki Minajs (37) Wachsfigur bei Madam Tussauds in Berlin.

Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin ist eher davon überzeugt, dass es wesentlich schwieriger sein wird, die kleine Lagerstelle nicht verlassen zu können: "Man will auch raus. Manchmal wollte ich sogar in die Prüfung gewählt werden, weil ich einfach aus diesem Platz raus wollte." Generell finde sie die Neuerungen aber "klasse", vor allem wegen der aktuellen Situation in Australien.

Getty Images Evelyn Burdecki in der TV-Show "Menschen, Bilder, Emotionen" in Köln im Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki beim RTL-Spendenmarathon in Köln im November 2019

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki bei einem Tanz-Event in Berlin im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de