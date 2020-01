Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) müssen weiterhin Zukunftspläne schmieden – auch für Söhnchen Archie Harrison! Am vergangenen Dienstag beendete die royale Familie ihre sechswöchige Auszeit. Nur einen Tag später folgte die Schock-Nachricht: Die Adligen wollen sich als Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückziehen, um mehr Zeit in Nordamerika zu verbringen. Sollten sich die Spekulationen über eine mögliche Auswanderung bewahrheiten, stellen sich viele Royal-Bewunderer schon jetzt die Frage, wo ihr Sprössling zur Schule gehen wird!

In einem Interview mit Daily Mail gab Bildungsexperte Edward Williams in Aussicht, welche Optionen Harry und Meghan für ihren achtmonatigen Buben in Sachen Schulbildung haben. Dabei haben sie die Wahl zwischen einer traditionell, auf die Klassenstufe ausgerichtete britische Ausbildung, eine ganzheitliche und potenziell zweisprachige Schule in Kanada oder den Besuch einer privaten Bildungsstätte. Von einer Ausbildung in zwei getrennten Einrichtungen – eine in Großbritannien und eine in Kanada – rät der Bildungsexperte dem Ehepaar allerdings ab. Durch die Ungleichheit zwischen den beiden Schulsystemen könne ihr Sohnemann Schwierigkeiten mit den unterschiedlichen Strukturen bekommen.

Während sich der britische und der kanadische Lehrplan in Bezug auf den Inhalt nicht sonderlich unterscheiden, differenzieren sich jedoch die kanadischen Bildungsthemen von Provinz zu Provinz, anstatt wie im Vereinigten Königreich national anerkannt zu sein. Unabhängig davon, in welchem Staat Klein-Archie ausgebildet wird, ist sich Williams sicher, dass er – wie viele seiner Familienmitglieder zuvor – auch eine Privatschule besuchen wird.

ActionPress Herzogin Meghan mit Baby Archie beim King Power Royal Charity Polo Day im Billingbear Polo Club

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr gemeinsamer Sohn Archie Harrison in Wokingham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de