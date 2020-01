Das Dschungelcamp öffnet endlich wieder seine Pforten! Am Freitagabend ist es so weit: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet in die 14. Staffel. Unter der australischen Sonne wollen Elena Miras (27), Raúl Richter (32) und zehn weitere Promis ihre Grenzen austesten – und am Ende Evelyn Burdecki (31) als Dschungelkönigin oder Dschungelkönig ablösen. Doch apropos Evelyn: Was wurde eigentlich aus den Camp-Bewohnern des vergangenen Jahres?

Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco (36)

Noch während ihrer Teilnahme am Tropen-Format hatten sich die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Stars regelrecht bekriegt. Grund dafür war ihre einstige Liebesgeschichte, die wegen Lügen und Betrug ein rasches Ende gefunden hatte. Evelyn kehrte mit der Krone nach Hause zurück, tanzte sich danach bei Let's Dance in die Herzen der Zuschauer und verzauberte später bei der anschließenden Tour. Domenico hingegen genoss nach der Rückkehr aus dem Busch mit Freundin Julia und Tochter Lia das Leben als Familienvater. Sogar von einer Hochzeit hat das Paar im Promiflash-Interview bereits gesprochen. Der Streit mit Evelyn scheint inzwischen der Vergangenheit anzugehören.

Felix van Deventer (23) und Sandra Kiriasis (45)

Während ihrer Zeit am Lagerfeuer hatte sich zwischen dem GZSZ-Star und der Bob-Weltmeisterin eine echte Freundschaft entwickelt. Nach dem Camp hat sich besonders das Leben des Schauspielers total verändert: Der 23-Jährige und seine Freundin Antje Zinnow wurden Eltern des kleinen Noah. Sandra hingegen ist eher aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden, jedoch lässt sie ihre Fans im Netz weiterhin regelmäßig an ihrem Leben teilhaben.

Bastian Yotta (43) und Chris Töpperwien (45)

Den Titel der Streithähne des Jahres hatten sich der Selfmade-Millionär und der Currywurst-Mann im Januar 2019 redlich verdient. Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden nahmen kein Ende. Nach der Show sorgten beide dann eher mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Bastian verkündete im April seine Trennung von Freundin Maria. Kurz darauf wurden die beiden wieder ein Paar – und gingen anschließend wieder auseinander. Inzwischen ist der Life-Coach wieder glücklich vergeben. Ebenso sein Erzfeind Chris: Im Februar gab der Gastronom bekannt, mit der Blondine Delia zusammen zu sein. Die Beziehung der beiden hielt ein Dreivierteljahr. Zu Weihnachten dann die Überraschung: Chris hat sich mit seiner neuen Flamme Lily verlobt und will schon bald heiraten.

Peter Orloff (75) und Tommi Piper (78)

Mit 75 und 78 Jahren waren der Musiker und der Synchronsprecher mit Abstand die ältesten Kandidaten der 13. Staffel. Um beide Männer wurde es nach dem Ende des Abenteuers ruhig. Einzig Peter erfreute seine Fans im März kurzzeitig, als er anlässlich seines Geburtstages seine gesamte Dschungel-Gage spendete.

Leila Lowfire (27) und Doreen Dietel (45)

Die Sex-Podcasterin und die Schauspielerin haben beide ein emotionales Jahr hinter sich, wenn auch aus verschiedenen Gründen: Leila verkündete im April ihre Schwangerschaft und zeigte sich im November das erste Mal mit Kinderwagen. Doreen hingegen musste Abschied von einem wichtigen Menschen nehmen: Mitte Dezember verstarb ihr Freund und Manager Pedro Da Silva. Der 47-Jährige war Pate ihres Sohnes gewesen und hatte Doreen zudem nach Australien begleitet.

Sibylle Rauch (59) und Gisele Oppermann (32)

In der Versenkung verschwanden nach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sowohl die ehemalige Erotikfilm-Darstellerin als auch die frühere Germany's next Topmodel-Kandidatin. Gisele flatterte im vergangenen Sommer noch einmal durch die Schlagzeilen – jedoch nur wegen einer Auseinandersetzung mit Big Brother-Star Sabrina Lange (52).

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki, Dschungelkönigin 2019

AEDT/WENN.com Domenico De Cicco und seine Freundin Julia auf einem Event

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer und Freundin Antje

TVNOW Bastian Yotta und Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

MG RTL D Tommi Piper am Lagerfeuer

TV NOW Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019, Tag 14

MG RTL D / Arya Shirazi Die Dschungelcamper 2019



