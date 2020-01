Auf die Kakerlaken, fertig, los – das Dschungelcamp startet in eine neue Runde! Bereits zum 14. Mal wagen sich zwölf Promis in das Rennen um den Titel der Tropenkönigin oder des Urwaldkönigs. In zahlreichen Prüfungen müssen die Stars und Sternchen ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen. Am Lagerfeuer entsteht dabei immer wieder eine bestimmte Rollenverteilung: Ein Teilnehmer wird zur Camp-Mama, eine Lady zur freizügigen Nacktschnecke und ein Kandidat zum Prüfungs-Opfer. Wer diese Aufgaben wohl 2020 übernehmen wird?

Die Camp-Mutti

In den vergangenen Staffeln war diese Rolle stets schnell verteilt gewesen: 2011 nahm sich Katy Karrenbauer (57) dieser Funktion an, 2018 Natascha Ochsenknecht (55). Die heißesten Anwärter in der aktuellen Staffel sind Daniela Büchner (41) und Claudia Norberg (49): Beide Frauen sind bereits Mama und haben einiges an Lebenserfahrung vorzuweisen, die sie an ihre jüngeren Mitbewohner weitergeben können. Ebenfalls gute Chancen auf den Job hat Sonja Kirchberger (55): Die Schauspielerin ist Mutter zweier Kinder.

Die Nacktschnecke

Schon vor ihrem Abflug nach Australien stellte Anastasiya Avilova (31) klar: Sie hat kein Problem damit, sich im Dschungelcamp auch nackt zu zeigen! Ob die Temptation Island-Beauty damit wohl die Einzige sein wird? Für den Playboy hatte sich Sonja zumindest schon mal ausgezogen – bleibt also abzuwarten, ob sie im Urwald erneut die Hüllen fallen lässt.

Der Dschungel-Hottie

David Friedrich (30), David Ortega (34) oder Jörn Schlönvoigt (33) – die vergangenen Jahre konnten sich die Herren der Schöpfung, die sich am Lagerfeuer versammelt hatten, stets sehen lassen. Die Aufgabe des Frauenschwarms dürfte ab Freitag wohl Raúl Richter (32) übernehmen – schließlich begeisterte der Berliner schon bei GZSZ als Serienschnuckel. Auch Marco Cerullo (31) dürfte sich große Chancen ausrechnen: Mit seinem Charme verzauberte er immerhin auch bei Bachelor in Paradise schon die Ladys.

Der Spaßvogel

Auf den kargen Feldbetten können die Stunden ziemlich lang werden. Umso besser, wenn ein Entertainer unter den Teilnehmern ist! Genau die richtige Rolle für Prince Damien (29): Der quirlige DSDS-Star dürfte seine Mitbewohner mit seiner lauten Art und seinem Gesangstalent gut unterhalten – und hoffentlich nicht allzu sehr nerven. Auch seine Casting-Show-Kollegin Antonia Komljen alias Toni Trips könnte ihn dabei unterstützen.

Das Prüfungs-Opfer

2019 stellte Gisele Oppermann (32) einen echten Rekord auf: Elf Tage in Folge wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in die Prüfung gewählt. Ob dieser Highscore wohl gebrochen werden kann? Elena Miras (27) rechnete sich im Promiflash-Interview bereits große Chancen auf viele Ekelmomente aus: "Ich glaube, ich werde in sehr, sehr viele Prüfungen gewählt werden, ich bin aber drauf vorbereitet, mental, dass ich das machen werde!", versicherte sie. Als Grund dafür gab die Schweizerin ihre polarisierende Art an.

Der Streithahn

Neben den unangenehmen Prüfungen und Challenges gehört auch der Zoff im Camp jedes Jahr mit dazu. Besonders hohes Streitpotenzial dürften ab Freitag wohl Danni und Anastasiya haben – nicht zuletzt, weil der Witwe von Jens Büchner (✝49) zuletzt eine Affäre mit Anastasiyas Ex Ennesto Montè (44) nachgesagt wurde. Doch auch Claudia und Elena könnten aneinandergeraten: Immerhin ist die Love Island-Siegerin seit dem Sommerhaus der Stars gut mit Laura Müller (19), der neuen Freundin von Claudias Ex Michael Wendler (47), befreundet.

Das Faultier

Den ganzen lieben langen Tag auf der Pritsche liegen, nur zum Essen und duschen aufstehen und den Rest der Ereignisse verschlafen – der anstrengenden Rolle des Camp-Faulenzers wurden Tina York (65), Tatjana Gsell (48) und Nathalie Volk (23) in den vergangenen Jahren ziemlich gerecht. Ein wirklicher Spitzenreiter auf den Posten ist in der aktuellen Besetzung eigentlich nicht dabei. Politiker Günther Krause (66) könnte jedoch aufgrund seiner mangelnden Reality-TV-Erfahrung eher zurückhaltender sein.

Der Sterne-Koch

Chris Töpperwien (45) gab 2019 kaum seinen Kochlöffel aus der Hand – und übernahm damit sofort den Job des Tropen-Gourmets. Die Kelle könnte nun womöglich an Danni oder Raúl übergehen: Als Gastronomin und fünffache Mutter weiß Daniela, wie man mehrere hungrige Mäuler stopft. Raúl hingegen meldete sich vor dem Einzug bereits freiwillig für den Platz am Gas-Feuer, um seinen Mit-Campern Bohnen und Reis zu servieren.

