Diese Neuigkeiten haben die Fans der Royal Family sicherlich noch nicht ganz verkraftet: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) sind von ihren royalen Pflichten – und als Vertreter des britischen Königshauses – zurückgetreten! Diese Bombe ließ das Ehepaar am Mittwochabend im Netz platzen, wo die beiden ein langes Statement veröffentlicht haben. Natürlich reagieren ihre Follower darauf in Scharen, doch manche der Kommentare waren für Meghan und Harrys Geschmack wohl zu heftig!

Unter dem Instagram-Beitrag beschweren sich Nutzer, dass komplette Botschaften entfernt worden seien. "Warum wurde bitte mein Kommentar gelöscht? Ich habe doch nur meine Meinung gesagt", ärgert sich nur einer der User, der sich anscheinend negativ zu Meghan und Harrys Entscheidung geäußert hat. Dass die Eltern von Archie Harrison die Kritik selbst verschwinden lassen haben, ist jedoch unwahrscheinlich. Diese Aufgabe hat vermutlich ihr PR-Team übernommen.

Dass Meghan und Harry ihren Rücktritt in den sozialen Medien bekannt gegeben haben, soll Queen Elizabeth II. (93) mächtig gegen den Strich gegangen sein. Auch Meghans Vater Thomas Markle (75) sei "enttäuscht" von ihrem Verhalten, wie er gegenüber Us Weekly betonte. Was haltet ihr von der Lösch-Aktion? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Chris Jackson / Getty Prinz Harry und Meghan Markle beim Royal Foundation Forum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de