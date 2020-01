Daniela Büchner (41) findet Kraft in der Erinnerung an ihren Mann! 2017 kämpfte Jens Büchner (✝49) im australischen Busch um die Dschungelkrone. Nur knapp ein Jahr später wurde der Goodbye Deutschland-Star völlig überraschend aus dem Leben gerissen: Im November 2018 verlor er den Kampf gegen den Lungenkrebs. Jetzt tritt Witwe Danni in seine Fußstapfen und begibt sich ebenfalls ins RTL-Dschungelcamp. Promiflash traf die Fünffach-Mutter vor ihrer Abreise am Flughafen. Dabei verriet sie: Mit Jens' Hilfe könne sie im Urwald alles schaffen.

"Mein Mann ist sehr nahe, sehr präsent und ich weiß, mit seinem Mut und mit seiner Kraft werde ich es schaffen", zeigte sich Daniela im Gespräch mit Promiflash kämpferisch. Zwar sei ihr Liebster erst vor 14 Monaten gestorben und die Trauer nach wie vor unglaublich groß – allerdings sei es auch schön, sich auf eine Reise zu begeben, die ihr Mann vor seinem Tod durchlaufen habe. Deshalb kommt es für Danni nicht infrage, sich von ihren Emotionen unterkriegen zu lassen und das Camp vorzeitig zu verlassen. "Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen", stellte sie klar.

Um ihrem Mann ganz besonders nahe zu sein, entschied sich die Powerfrau dafür, dieselben Luxusartikel mit ins Camp zu nehmen, die Jens einst im Koffer hatte. "Ein Parfüm und ein schönes Kissen", präzisierte Daniela. Sie wolle außerdem in demselben Bett schlagen, wie Jens es damals getan hatte.

