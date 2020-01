Bekommt Laura Müller (19) etwa bald Playboy-Konkurrenz? Die Freundin von Michael Wendler (47) ziert zurzeit das Cover des Männermagazins – und sorgt mit ihren Erotikaufnahmen für eine Menge Aufregung unter ihren Fans. Aber nicht nur die Teenagerin ist offenbar begeistert von der berühmten Nackt-Zeitschrift. Im Promiflash-Interview verrät Anne Wünsche (28), dass sie sich auch gerne mal für den Playboy ausziehen würde.

"Also, wenn Playboy mich fragen würde, dann würde ich Ja sagen", erklärt die Influencerin gegenüber Promiflash. Heiße Fotoshootings sind für die zweifache Mama eigentlich nichts Neues. Sie teilt immer wieder sexy Pics mit ihren Followern. Eine Anfrage für eine professionelle Foto-Session vom Playboy wäre für die 28-Jährige aber trotzdem etwas ganz Besonderes: "Das ist doch eine Ehre, oder? Wenn Playboy dich fragen würde, das wäre doch schon heftig. Dann würde ich Ja sagen."

Genau so sieht auch Laura ihr Nackt-Cover. Für die 19-Jährige ist mit dem Erotik-Shooting ein Traum in Erfüllung gegangen. "Das ist eine Auszeichnung für mich, die Titelseite schmücken zu dürfen", schwärmt sie in einem Interview.

ActionPress Laura Müller in Oberhausen, 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Thailand

