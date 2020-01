Love Island-Gewinnerin Elena Miras (27) ist schon in Down Under angekommen. Bereits im Vorfeld musste sie mit viel Kritik zu ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp rechnen. Auch im Sommerhaus der Stars hagelte es zahlreich Hate-Kommentare, in denen man sie als "asozial" abstempelte. Damit hatte sie stark zu kämpfen und gab zunächst bekannt, nie wieder an einem Reality-Format teilnehmen zu wollen. Da das Dschungelcamp live ausgestrahlt wird, freut sich die gebürtige Schweizerin über die Internet-Abstinenz. Sie wird nichts von der Kritik in der Außenwelt mitbekommen.

Im Promiflash-Interview offenbart die Influencerin: "Ja, das ist natürlich geil. Da bekommt man ja eigentlich nur mit, ob man geliebt wird und nicht, wenn man gehasst wird. Also ich bin jetzt echt nach dem Sommerhaus abgehärtet und es kann kommen, was will. Mich bekommt keiner klein." Die 27-Jährige würde sich wünschen, dass die Zuschauer zulassen würden, sie besser kennenzulernen.

Freund Mike stärkt ihr den Rücken. Er ist während Elenas Busch-Aufenthalt verantwortlich für ihre Social-Media-Kanäle und muss sich möglichen negativen Kommentaren stellen. "Ich gehe da, glaube ich, auch ein bisschen entspannter mit um, als Elena. Wenn ich Leute nicht kenne und die was sagen, dann ist mir das eigentlich egal."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2020

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamperin 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de