Für Wilmer Valderrama (39) und seine frischgebackene Verlobte Amanda Pacheco hätte 2020 wohl kaum schöner starten können. Pünktlich zum Jahreswechsel stellte der Schauspieler seiner Herzdame vor einer Traumkulisse in San Diego die Frage aller Fragen – und die Blondine sagte "Yes!". Dann tauchten die beiden ab. Zwar teilten die Turteltauben kurz nach dem Antrag noch romantische Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken. Aus der Öffentlichkeit zogen sich die beiden in Person allerdings zurück – bis jetzt!

Offenbar sind die beiden aus ihrem Liebesnest wieder hinausgeschlüpft. Die zwei wurden nun von Fotografen abgelichtet, wie sie gemeinsam durch die Straßen von Los Angeles schlenderten und einen kurzen Boxenstopp zur Stärkung in einem Sushi-Restaurant einlegten. Sowohl Amanda als auch Wilmer setzten auf einen lässigen Look – doch der wurde glatt zur Nebensache. Denn Amanda trägt auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, einen mit Diamanten besetzten Verlobungsring.

Viele waren gespannt, wie Wilmers Ex Demi Lovato (27) auf die Liebes-Schlagzeilen ihres Verflossenen reagieren wird – doch hingegen aller Befürchtungen scheint die Sängerin die Liebesnews gelassen zu nehmen. "Sie ist glücklich, wenn Wilmer glücklich ist. Sie hat ihm immer das Beste für sein Leben gewünscht und ist nun froh, dass er Liebe gefunden hat", plauderte ein Insider gegenüber E! News aus.

Instagram / seaweanie Wilmer Valderrama und seine Verlobte Amanda

Instagram / seaweanie Der Verlobungsring von Amanda Pacheco, Verlobte von Wilmer Valderrama

Getty Images Demi Lovato

