Wie kam es bei Prinz William (37) an, dass sein Bruder Harry (35) und dessen Gattin Meghan (38) künftig eine kleinere Rolle im britischen Königshaus spielen wollen? Seit Langem gibt es Spekulationen darüber, dass sich die beiden Prinzen voneinander entfernt haben. Das resultierte mittlerweile angeblich in getrennten Haushalten und Spannungen innerhalb der Familie. Jetzt überraschten die Eltern von Archie Harrison auch noch ausgerechnet einen Tag vor Kates (38) Geburtstag mit der Ankündigung, dass sie zurücktreten und im Zuge dessen teilweise in Nordamerika leben wollen. Insidern zufolge war William davon zutiefst enttäuscht.

Vor allem das ungünstige Timing der Entscheidung habe bei dem Liebsten von Herzogin Kate das Fass zum Überlaufen gebracht: "Harry und Meghan haben nur noch mehr Salz in die Wunden gerieben, indem sie diese folgenreiche Ankündigung einen Tag vor Kates Geburtstag veröffentlicht haben. Das ist bei William nicht gut angekommen", äußerte ein Insider gegenüber Us Weekly. Es wurde schon vermutet, dass die größere räumliche Distanz nicht dabei helfen würde, dass sich die Brüder wieder zusammenraufen. Aber auch, dass William nicht in die Pläne seiner Angehörigen eingeweiht war, habe ihn gestört: "William wurde von Harry und Meghans Entscheidung total überrumpelt."

Dass wirklich eine Kluft zwischen den Prinzen besteht, bestätigte Tom Bradby (52) ebenfalls am vergangenen Mittwoch in der Sendung Good Morning Britain. Der Journalist drehte 2019 mit dem Paar die Doku "Harry und Meghan – eine afrikanische Reise" und äußerte Details über den Disput: "Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, einschließlich der Prinzen selbst, die sich wünschen, dass sie einander wieder näherkommen." Manchmal sei das allerdings innerhalb von Familien generell nicht so einfach. Wenige Stunden nach dem Interview folgte schließlich das Rücktritts-Statement von Harry und der gebürtigen US-Amerikanerin.

