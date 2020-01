Adele Adkins (31) wird zum Trendsetter! Erst vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin mit einem Hammer-Auftritt am Strand: Nachdem sie schon im vergangenen Jahr mit einer krassen Body-Transformation für Begeisterung gesorgt hatte, präsentierte sie sich dieses Mal noch um einiges schlanker. Doch nicht nur der Gewichtsverlust von fast 50 Kilo kam bei den Fans offenbar ziemlich gut an: Das Kleid, das Adele auf den Fotos trug, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Aus einem Daily Mail-Bericht geht hervor, dass das Punkte-Dress der Marke Reformation online vorerst nicht mehr erhältlich ist. Schon kurz nachdem die Bilder der strahlenden Adele in ihrem aparten Beach-Outfit veröffentlicht wurden, standen 1.600 potenzielle Käufer auf der Warteliste des Shops. Das dunkelblaue, figurbetonte Kleid hatte die Musikerin mit einem roten Halstuch und einer lässigen Hochsteckfrisur kombiniert.

Auch wenn Adeles Mega-Figur ihre Community ziemlich erfreut hatte, wurden auch Stimmen laut, die sich nach dem enormen Kiloschwund Sorgen machten. "Also, wenn man so schnell so stark abnimmt, sieht das eher aus, als wäre man krank oder zumindest in keiner guten seelischen Verfassung", meinte ein User auf Instagram und hoffte, dass es der 31-Jährigen gut ginge.

Getty Images Sängerin Adele 2017

Anzeige

Backgrid / ActionPress Adele Adkins im Karibik-Urlaub im Januar

Anzeige

Backgrid/ ActionPress Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de