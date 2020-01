Nicholas Hoult (30) freut sich über seine neue Film-Rolle! Bereits seit 1996 steht der Schauspieler für verschiedene britische Fernsehserien vor der Kamera. Der große Durchbruch gelang dem gebürtigen Engländer mit dem Comedy-Drama "About a Boy", in dem der damals Zwölfjährige eine der Hauptrollen spielte. Jetzt darf sich der Ex-Freund von Jennifer Lawrence (29) auf eine ganz besondere Aufgabe vorbereiten: Er ist Teil des neuen Mission: Impossible-Films!

An der Seite von Actionheld Tom Cruise (57) und der schwedischen Schauspielerin Rebecca Ferguson (33) startet der 30-Jährige jetzt ordentlich durch. "Sag mal Nicholas, Lust die Hölle ein bisschen aufzumischen?", lautete die Anfrage von Filmregisseur Christopher McQuarrie via Instagram. Der Hottie war gegenüber dem Jobangebot keinesfalls abgeneigt: "Mit Vergnügen – aber warum soll ich nach einem bisschen schon aufhören?", kommentierte Nicholas den Post. Die Fans können sich also auf mächtig Spannung gefasst machen!

Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist noch offen. Während in der letzten Mission-Verfilmung Henry Cavill (36) den Bösewicht spielte, gehen Insider jetzt davon aus, dass Nicholas diesmal den Part übernehmen könnte. Im Mai letzten Jahres wurde der "Warm Bodies"-Darsteller noch als heißer Kandidat für die Rolle des neuen Batman gehandelt. Doch die hat ihm zwischenzeitlich Vampir-Star Robert Pattinson (33) weggeschnappt.

Getty Images Tom Cruise im Januar 2019

Getty Images Christopher McQuarrie im August 2018

Getty Images Nicholas Hoult im Juli 2019

