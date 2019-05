Diesen neuen Batman hatten wohl die Wenigsten auf dem Schirm! Nach dem Ausstieg des letzten Darstellers Ben Affleck (46) wurde über zahlreiche Nachfolger für den neuen DC-Film spekuliert. Als heißer Kandidat galt lange Schauspieler Armie Hammer (32). Doch nun soll ein anderer Hollywood-Hottie kurz davor sein, das lukrative Rollenangebot zu unterschreiben. Kein Geringerer als Twilight-Schönling Robert Pattinson (33) soll sich das Fledermaus-Kostüm geschnappt haben!

Laut Variety befindet sich der Frauenschwarm derzeit in den Verhandlungen um die Hauptrolle für "The Batman". Der Streifen von Regisseur Matt Reeves (53) soll im Juni 2021 in die Kinos kommen – und das, obwohl das Skript noch gar nicht vollendet ist. Quellen bekunden, dass der Deal noch nicht perfekt sei, aber Robert wäre die erste Wahl und man erwarte, dass eine Einigung bald stattfinden solle. Produzent Warner Bros. äußerte sich bislang nicht zu den Neuigkeiten.

Sollte Robert die Rolle tatsächlich annehmen, wäre der 33-Jährige der zweitjüngste Batman aller Zeiten! Jünger war nur der damals 31-jährige Christian Bale (45) bei seinem ersten Batman-Streifen 2005. Laut Deadline sei allerdings auch noch Nicholas Hoult (29) in der engeren Auswahl für die legendäre Filmrolle. Dieser wäre mit seinen 29 Jahren dann der jüngste Batman der Filmgeschichte.

