Tolle Neuigkeiten für alle Fans von American Horror Story! Seit mittlerweile neun Jahren begeistert die schaurige Serie rund um Evan Peters (32), Frances Conroy (67) und Lily Rabe (37) nun schon die Zuschauer. Sogar Erfolgsmusikerin Lady Gaga (33) hat bereits in der Show mitgewirkt! Zu den Hauptdarstellern und absoluten Lieblingen gehörte eigentlich auch Sarah Paulson (45) – in der neunten Staffel "American Horror Story: 1984" war sie dann zum ersten Mal nicht dabei. Diese Pause sollte jedoch nicht von Dauer sein: In der kommenden zehnten Season feiert Sarah ihr Comeback!

Das plauderte die Schauspielerin nun im Interview mit The Wrap aus: "Ich kann bestätigen, dass ich in der nächsten Staffel zurückkehre." Sarah habe zwar "nicht die geringste Ahnung", welche Figur sie dieses Mal spielen wird – "aber es wird auf jeden Fall ein zentraler Charakter sein." In "American Horror Story" wird mit jeder Ausgabe eine neue Geschichte erzählt. Die Darsteller bekommen dann auch jedes Mal eine neue Rolle.

Doch wie sieht es mit Staffel elf, zwölf und dreizehn aus? Schließlich wurden bereits zwei weitere Fortsetzungen für den Serien-Erfolg angekündigt. "So Gott will" wird Sarah auch darin zu sehen sein. Seid ihr auch Fans von "American Horror Story"? Stimmt ab!

Backgrid / ActionPress Sarah Paulson, bekannt aus "American Horror Story"

Chloe Bell / Future Image / ActionPress Sarah Paulson in New York, 2019

SilverHub / ActionPress Schauspielerin Sarah Paulson in Los Angeles, 2019

